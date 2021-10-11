كبير خبراء البنك المركزي الأوروبي يقلل من أهمية تأثير ارتفاع الأجور على التضخم

قال فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي إن أي زيادة كبيرة غير متكررة لأجور العمال في منطقة اليورو بسبب الارتفاعات الأخيرة في الأسعار لن تؤدي إلى ارتفاع مستدام لمعدل التضخم في المنطقة.

وأضاف لين خلال مشاركته في مؤتمر اليوم إن "الفارق بين التحولات المؤقتة والدائمة في معدل نمو الأجور" سيلعب دورا مهما في تقييم الارتفاع في التضخم.

وقال إن زيادة واحدة في مستويات الأجور "لن تمثل تحولا في اتجاه مسار التضخم الأساسي".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات لين تشير إلى أنه سيتبنى الدعوة إلى التحلي بالصبر عند مناقشة مجلس محافظي البنك المركزي سبل التعامل مع الارتفاع المستمر في معدل التضخم بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وترتفع الأسعار في المنطقة حاليا بأسرع معدل لها منذ 2008 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من العوامل الإحصائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يمكن أن يتلاشى تأثيرها على التضخم خلال العام المقبل.

وخلال المؤتمر نفسه حذر كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي من التقليل من قيمة مخاطر التضخم التي يمكن أن تدفع البنك إلى تشديد السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد في مختلف القطاعات والتي قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار لفترة من الوقت.