انخفاض قياسي في إقبال الناخبين على التصويت بالانتخابات العراقية

تراجعت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات العراقية إلى مستوى قياسي وسط إحباط واسع النطاق من النخبة السياسية في البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، أن نسبة التصويت في انتخابات البرلمان العراقي بعد انتهاء العملية الانتخابية للاقتراع الخاص والعام للانتخابات بلغت 41%.

وبحسب بيان مفوضية الانتخابات، فإن عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم في سجلات الاقتراع بلغت 22 مليونا و116 ألفا و368 ناخبا، في حين بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 9 ملايين و77 ألفا و779 ناخبا.

وسجلت محافظة صلاح الدين أعلى نسبة مشاركة بلغت 48%، وسجلت محافظتي ديالى وأربيل نسبة مشاركة بلغت 46%، فيما سجلت محافظة بغداد أدنى نسبة مشاركة بلغت إلى جانب الرصافة 31%.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في وقت لاحق اليوم الاثنين نتائج أولية للانتخابات البرلمانية.

ويمثل هذا الرقم أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الخمس التي أجريت منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين من السلطة في عام 2003، حيث كان ادنى مستوى سابق في انتخابات عام 2018 عندما بلغت النسبة 44.5%.

وتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية لعدة أشهر استجابة للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.

ويعاني العراق الغني بالنفط من أزمة اقتصادية وسياسية منذ سنوات.

ولا يثق الكثير من العراقيين بالسياسة ولا يتوقعون أن تسفر الانتخابات عن أي تغير في ميزان القوى الحالي.

وأرجع مراقبو الانتخابات انخفاض الإقبال إلى الانتشار الكبير لقوات الأمن يوم الانتخابات.

وتم نشر أكثر من 250 ألف عنصر أمن في الشوارع، بحسب الأرقام الرسمية.

وقالت المشرعة الألمانية فيولا فون كرامون، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، إن الجهود الأمنية أدت فيما يبدو إلى إعاقة التصويت.