رئيس تونس: نعيش معركة تحرير وطني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده تعيش معركة تحرير وطني.

جاء ذلك على هامش أداء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية، صباح اليوم الاثنين، في قصر قرطاج الرئاسي.

وقال سعيد، "إن المعركة الحالية هي معركة تحرير وطني وسنخوضها معا وننتصر فيها معا".

وأكد أن من يخوض المعارك يجب أن يعرف الأصدقاء قبل أن يعرف المخادعين والماكرين.

وأضاف أنه قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور واتخذ الإجراءات الاستثنائية بسبب الخطر الداهم الذي كان يحيق بتونس، مؤكدا أن هذا الخطر الداهم مازال قائما حتى اللحظة الراهنة.

وأشار إلى أنه لن يترك الدولة لقمة سائغة لأحد.