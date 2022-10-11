تقارير تفيد بوقوع انفجارات في منطقة فينيتسا بوسط أوكرانيا

تم تسجيل وقوع انفجارات في منطقة "فينيتسا" بوسط أوكرانيا، بحسب ما كتبه رئيس الإدارة الإقليمية سيرجي بورزوف، على "تليجرام" اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بورزوف القول: "وقعت انفجارات في منطقة فينيتسا"، مضيفا أن "جميع الهيئات تعمل على الأرض".

وقال بورزوف اليوم الثلاثاء إن محطة ليديزهين للطاقة الحرارية الموجودة في منطقة فينيتسا تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار. ومع ذلك، قام بورزوف في وقت لاحق بحذف التقرير من على قناته على "تليجرام"، ولم ترك إلا منشورا عن الضربات، لم يحدد أهداف الهجمات.