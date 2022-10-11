سفير السودان الجديد بواشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي

قدم السفير محمد عبد الله إدريس، أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، سفيرا فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان الليلة - أن السفير نقل إلى الرئيس الأمريكي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وأكد السفير متانة وعمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين.

من جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي بالسفير السوداني، مشيراً إلى أن وجود سفير للسودان بواشنطن في هذا الوقت أمر حيوي للعمل سوياً على بناء وتوسيع التعاون بين البلدين، معبراً عن اهتمام بلاده بدعم رغبة الشعب السوداني للدفع بالانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي، مؤكداً تطلع إدارته للعمل معاً من أجل تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان لمصلحة الشعبين الصديقين.