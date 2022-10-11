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رغم إيقاف القيد لفريق فاركو، إلا أنه نجح في التعاقد مع لاعب واحد فقط وهو ياسين مرعي، لاعب الزمالك، الذي أعير لفاركو في الموسم الماضي.

وأنهى فاركو سوق الانتقالات الصيفي بالتعاقد مع ياسين مرعي فقط وذلك بسبب أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي.

ولعب ياسين مرعي مع فاركو خلال الموسم الماضي في مباراتين فقط.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد قررت إيقاف القيد لفاركو لفترتي انتقالات، بسبب التعاقد مع سيف تيري وعقده سار مع المريخ السوداني.

وأنهى فاركو مسابقة الدوري في المركز الثامن، ومن المقرر أن يفتتح الموسم الجديد بمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى.