 ماعدا صفقة واحدة.. وقف القيد يحرم فاركو من التدعيمات الصيفية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ماعدا صفقة واحدة.. وقف القيد يحرم فاركو من التدعيمات الصيفية

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 10:18 م

رغم إيقاف القيد لفريق فاركو، إلا أنه نجح في التعاقد مع لاعب واحد فقط وهو ياسين مرعي، لاعب الزمالك، الذي أعير لفاركو في الموسم الماضي.

وأنهى فاركو سوق الانتقالات الصيفي بالتعاقد مع ياسين مرعي فقط وذلك بسبب أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي.

ولعب ياسين مرعي مع فاركو خلال الموسم الماضي في مباراتين فقط.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد قررت إيقاف القيد لفاركو لفترتي انتقالات، بسبب التعاقد مع سيف تيري وعقده سار مع المريخ السوداني.

وأنهى فاركو مسابقة الدوري في المركز الثامن، ومن المقرر أن يفتتح الموسم الجديد بمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك