الزمالك يعلن ضم عمرو السيسي رسمياً من طلائع الجيش

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأوضح رئيس النادي أن اللاعب إضافة لخط وسط الزمالك في الموسم الجديد.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.