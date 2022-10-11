 البيت الأبيض: بايدن يتعهد هاتفيا لزيلينسكي بأنظمة دفاع جوي متطورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن يتعهد هاتفيا لزيلينسكي بأنظمة دفاع جوي متطورة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 7:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 7:57 ص

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمساعدة أمنية مستمرة من بينها أنظمة دفاعية جوية متطورة.
جاء ذلك - حسب بيان للبيت الأبيض - في سياق اتصال هاتفي بين الرئيسين، حيث أعرب بايدن عن إدانته للضربات الصاروخية الروسية في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف العاصمة، كما قدم تعازيه في الضحايا ومواساته للمصابين وأسرهم.
وأشار البيان إلى أن بايدن شدد كذلك على المشاركة الراهنة مع سائر الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض تكاليف على روسيا وتحميلها المسئولية عن تداعيات الحرب الأوكرانية وتقديم كافة المساعدات لأوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.

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