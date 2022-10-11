المستشفيات التعليمية والقومي للبحوث يدشنان الدبلومة المهنية للأبحاث الاكلينيكية



احتفلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتدشين الدبلومة المهنية للأبحاث الاكلينيكية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، للاطباء البشري والصيدلة والاسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.



جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتدشين الدبلومة المهنية للأبحاث الإكلينيكية.



وقال محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن مصر تحتاج الي نقل البحث العلمي من الاهتمام الفردي الي اهتمام مجتمعي يشمل الجميع، ليسير البحث العلمي في مسارات منهجية محددة.



وأكد السودة علي الاهتمام بالبحث العلمي من حيث تكلفة الداوء وتكلفة علاج المريض، وذلك علي اساس علمي وليس علي علاقات شخصية بين الاطباء، وهذه هي نقطة انطلاق علمي يتبع المنهج العلمي في البحث، لافتا الي أن التعاون بين الهيئة والمركز القومي للبحوث تعمل منذ أكثر من عام ونصف علي توقيع هذا البحث.



وقال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يتكون من ١٤ معهد في التخصصات المختلفة في ١٠٧ قسم متخصص.



وأكد هاشم ، أن المركز قام خلال العام الماضى بإجراء ٣٥٠٠ بحث دورى منهم ١١٠٠ بحث في الدراسات الإكلينيكية، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمى والبحوث الإكلينيكية.



وقالت الدكتور سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، ان فكرة الدبلومة الاكلنيكية في البحوث الطبية، وذلك في اطار اهتمام وزارة الصحة بالبحوث الاكلنيكية مثل الدراسة في طب هارفارد منذ عامين ومستمرة.



وقال الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، مستشار رئيس الهيئة لشئون الابحاث ومقرر الدبلومة، ان الهيئة وضعت خطة استراتيجية للهيئة من حيث تقديم الخدمات بالهيئة الي علاجية وتدريبية وابحاث.



وأضاف مصطفي، أن الهيئة عقدت العديد من الدبلومات المهنية للبحوث الاكلنيكية في كافة التخصصات الطبية، لافتا أنه كان لابد للتدريب أن يتحول لعمل أكاديمي واكلينيكى ، حيث تم تدشين العديد من الدبلومات المتخصصة، حيث لمسنا أنه لا بد من البدء فى الدبلومة المهنية للأبحاث الإكلينيكية.