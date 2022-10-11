 القبض على 3 متهمين بحيازة مخدرات في التبين - بوابة الشروق
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القبض على 3 متهمين بحيازة مخدرات في التبين

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 2:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 2:39 م
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على 3 عناصر إجرامية وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة "أجرة" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث قسـم شرطة عين شمس من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

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