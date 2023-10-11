أسطورة منتخب ألمانيا: كنت أتمنى اللعب بجوار صلاح

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تحدث بيير ليتبارسكي، أسطورة منتخب ألمانيا السابق، عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

وأشاد ليتبارسكي خلال التصريحات التي أدلاها عبر قناة الأولى المصرية بصلاح، حيث قال إنه يتابع المنتخب الوطني ويتابع محمد صلاح جيدا، ويرى أنه لاعب استثنائي وتمنى لو لعب بجواره.

وأضاف أسطورة المانشافت:" بالنسبة لي أري أن صلاح هو أفضل جناح ومهاجم في العالم في الوقت الحالي والدوري الإنجليزي يعد البيئة الأفضل والمناسبة له يكي يتألق ويسجل الأهداف".

وأكمل ليتبارسكي:" كما أنني أعرف أيضا عمر مرموش هو لاعب رائع وسيحقق النجاح مع فريقه آينتراخت فرانكفورت".

وأوضح:" بالنسبة للوضع الحالي للمنتخب الألماني، المنتخب لا يمتلك مهاجما مميزا قادرا على تسجيل أو صناعة الأهداف باستمرار".

وأتم:" ألمانيا لم تظهر بشكل جيد منذ تتويجها بلقب كأس العالم 2014".