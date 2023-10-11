حبس شخص ضُبط بحوزته 42 طربة حشيش في البحيرة

قرر أيمن عزمي، وكيل النائب العام بمركز إيتاي البارود، حبس شخص 4 أيام مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بورودمعلومات بقيام "م ر" مقيم بمحافظة الغربية بالتردد على دائرة مركز إيتاي البارود والإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمذاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة بمركز إيتاي البارود؛ تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز إيتاي البارود وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.