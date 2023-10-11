أردوغان يصف قصف غزة بالمذبحة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تدين قتل المدنيين في إسرائيل، ولكنها تعارض القصف العشوائي لقطاع غزة.

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع لحزبه: "نحن نعارض صراحة قتل مدنيين على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك لا نستطيع أبدا أن نقبل المذبحة التي يتعرض لها الأبرياء العزل في قطاع غزة بسبب القصف العشوائي المستمر".

وأوضح: "هذه ليست حرب ولكن مذبحة، عندما تقوم بهجوم باستخدام جميع أنواع الأسلحة المخزية".

وأشار إلى أن إسرائيل تحرم مواطني غزة من الإمدادات الإنسانية الأساسية، وتتضمن المياه والكهرباء، كما تستهدف البنية التحتية وأماكن العبادة والمدارس.