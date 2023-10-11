الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق نشب بحظيرة ماشية في قها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بحظيرة ماشية بقرية الناصرية التابعة لدائرة قسم شرطة قها، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، ولم ينتج عنه ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من الرائد حسين فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص، على مساحة 100 متر تقريبا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق