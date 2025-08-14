 الريان يهزم السيلية بثلاثية في انطلاقة الدوري القطري - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 10:08 م
الريان يهزم السيلية بثلاثية في انطلاقة الدوري القطري

(د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 9:54 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 9:54 م
استهل الريان مسيرته في الموسم الجديد ببطولة الدوري القطري لكرة القدم على أفضل وجه، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على السيلية، اليوم الخميس، في افتتاح المسابقة لموسم 2025 / 2026.

وبادر السيلية بالتسجيل عن طريق هادي علي في الدقيقة 20، محرزا أول أهداف البطولة في الموسم الجديد، وانتفض الريان في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 3 أهداف دفعة واحدة.

وأحرز جوليين دي سارت الهدف الأول للريان في الدقيقة 68، فيما أضاف زميله روجر جينيس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 من ركلة جزاء و90.

وبذلك حصل الريان على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي.


