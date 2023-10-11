 ماسك يرد على رسالة بشأن المعلومات المضللة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماسك يرد على رسالة بشأن المعلومات المضللة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 6:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 6:22 ص

رد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على رسالة المفوض الأوروبي تيري بريتون المتعلقة بالمعلومات المضللة، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طالبا منه توضيح الانتهاكات والإشارة إليها.

وكتب ماسك عبر حسابه الرسمي في موقع X "تويترسابقا"، ردا على المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: "سياستنا تقوم على أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج يدعمه الاتحاد الأوروبي حسب معرفتي، يرجى إدراج الانتهاكات التي تشير إليها في موقع "X" حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها"، وأضاف: "شكرا جزيلا لك".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، طالب بريتون في رسالته إيلون ماسك بالرد والاتصال "بسلطات إنفاذ القانون المعنية" خلال 24 ساعة.

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