البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية العرب يحذر من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

تلا السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وأكد البيان دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، محذرًا من أي محاولات لتهجيره خارجها ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع.

وذكر أن الحل الشامل يجب أن يعالج قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مشددًا على أهمية على التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.

وشدد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها – بصفتها القوة القائمة بالاحتلال – ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللا سريعة، التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وذكر أن ضمان سبيل الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.