مقتل شخص على أيدي شقيقين بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

قُتِلَ شخص يدعى "محمد.خ.ع"، 32 عاما، مُمرض، طعنًا بسلاح أبيض "سكين" وذلك خلال مشاجرة مع شقيقين يدعيان، "م.ر.م" 33 عاما، سائق توكتوك، و"أ.ر.م" 39 عاما، سائق، في منطقة الهانوفيل، غربي الإسكندرية، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من مستشفى العجمي العام، حول وصول شخص مصاب بحالة حرجة، وفارق الحياة.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن المجني عليه، مقيم في منطقة الهانوفيل، وفارق الحياة، إثر إصابته بجروح قطعية في فروة الرأس، وجروح بالذراعين، وكسر في قاع الجمجمة.

وجاء بالتحريات الأولية حدوث مشادة بين المجني عليه، والمتهمين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأول على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" كبير الحجم، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن مكان تخلصهما من الأداة المستخدمة "السكين".

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.