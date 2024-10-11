18 شهيدا وعشرات الجرحى في غارتين للاحتلال على وسط بيروت

استشهد 18 شخصا وأصيب 92 آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارتين من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حيي رأس النبع والبسطا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة الأولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طوابق في طلعة النويري، أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلفا من 4 طوابق في شارع فتح الله في البسطا الفوقا وقد انهار بشكل كامل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 18 شخصا وإصابة 92 آخرين بجروح، في الغارتين على وسط بيروت.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط منطقة رأس النبع-النويري في بيروت، وهرعت على الفور مركبات الإسعاف إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان سماء المنطقة.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على حيي رأس النبع والبسطا في قلب بيروت، وأعمدة الدخان تتصاعد من أحد المباني بمنطقة مكتظة بالسكان.