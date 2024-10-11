بزشكيان يؤكد خلال لقائه مع بوتين: العلاقة بين إيران وروسيا استراتيجية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، مشددا على أن "علاقة إيران مع روسيا صادقة واستراتيجية".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن بزشكيان أكد خلال لقاء مع بوتين في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان، على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وقال: "إن علاقتنا مع روسيا صادقة واستراتيجية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع بزشكيان "من الناحية الاقتصادية والثقافية، علاقاتنا تزداد قوة يوما بعد يوم. وينبغي تسريع عملية التعاون المتنامية بين إيران وروسيا وفقا لإرادة القادة الكبار في البلدين والحاجة إلى تعزيز هذه العلاقات".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن طهران وموسكو تتمتعان بقدرات متبادلة وتكاملية جيدة ويمكنهما مساعدة بعضهما البعض، مضيفا: "مواقفنا في العالم أقرب بكثير إلى بعضنا البعض من الآخرين".

وأعرب بزشكيان عن أمله في الإسراع بتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، وأكد على تطوير تعاون بين البلدين، وقال "آمل أن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية خلال قمة بريكس في روسيا".

وفي إشارة إلى الوضع الحرج في المنطقة، قال الرئيس الإيراني: "إن الكيان الصهيوني لا يحترم أي إطار قانوني وإنساني دولي والوضع في المنطقة حرج. ولا تريد الدول الأوروبية والأمريكية أن تستمر العلاقات بين دول المنطقة على أساس الهدوء والسكينة".

من جانبه قال بوتين "إن التعاون بين البلدين يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، ويجري العمل على تطوير العلاقات وزيادة حجم التجارة بين الجانبين بشكل جيد".

وأثناء دعوته للرئيس الإيراني للمشاركة في قمة بريكس وعقد اجتماع ثنائي مشترك، قال بوتين: "نحن نتعاون بشكل مشترك على المستوى الدولي وتقييماتنا ونهجنا العالمي هو نفسه".

وجاء هذا اللقاء على هامش زيارة بزشكيان لتركمانستان، ويعتبر اللقاء الأول بينه وبين الرئيس الروسي.