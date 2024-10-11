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جوتيريش: استهداف قوات اليونيفيل انتهاك للقانون الدولي

وكالات
نشر في: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أكتوبر 2024 - 12:42 م

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال جوتيريش: "أوضحنا لإسرائيل أنه لا يمكن التسامح مع هذا الحادث"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد أن استهداف اليونيفيل انتهاك للقانون الدولي، ودعا لحماية قوات حفظ السلام الدولية.

وفي وقت سابق، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مساء أمس الخميس، أنها عازمة على البقاء في مواقعها بجنوب لبنان رغم الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

وقال المتحدث باسم القوة الأممية أندريا تينينتي، إن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.

وذكر تينينتي، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، "قطعا أنه ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار الـ12 شهرا الماضية"، في إشارة إلى المعارك الدائرة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.


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