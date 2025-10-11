الصين تتهم أمريكا بالتنمر بعد تصريحات بيسينت بشأن الأرجنتين

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالتدخل في أمريكا اللاتينية على غرار حقبة الحرب الباردة بعدما أشار وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي "ملتزم بإخراج الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأدلى بيسينت بتصريحاته عبر قناة "فوكس نيوز" أمس الأول الخميس بينما تعرض الولايات المتحدة 20 مليار دولار لإنقاذ الأرجنتين ماليا ويستعد الرئيس ميلي لزيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل.

وقالت سفارة الصين في بوينس آيريس اليوم في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن التصريحات "سلطت الضوء مجددا على عقلية الحرب الباردة التي ما زالت تميز بعض مسؤولي الولايات المتحدة، الذين يبدو أنه لا تحركهم سوى روح المواجهة والتدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى". واتهمت السفارة في المنشور الولايات المتحدة بـ "التنمر" المتكرر لدول أمريكا اللاتينية.