المينوتور والبؤساء ويوميات خادمة أفلام في القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برنامج أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ47، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.
ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 17 فيلمًا حتى الآن، هي:
برونيلو: الرؤية النبيلة | جوزيبي تورناتوري | إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د.
الأميرة في جلد الحمار | كريستوبال ليون، خواكين كوسينا | تشيلي، فرنسا، أوروغواي، هولندا، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٩٠ د.
وحش رقيق | ماري كرويتزر | النمسا، ألمانيا، فرنسا، السويد | ٢٠٢٦ | ١١٤ د.
أنا أؤدي روكي | بيتر فاريلي | الولايات المتحدة | ٢٠٢٦ | ١٢٨ د.
البؤساء | فريد كافاييه | فرنسا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٨٠ د.
نظرة للوراء | هيروكازو كوريدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ١٠٠ د.
المينوتور | أندري زفياجنسيف | فرنسا، المملكة المتحدة، لاتفيا | ٢٠٢٦ | ١٣٥ د.
نينا روزا | جينيفيف دولود-دي سيل | كندا، إيطاليا، بلغاريا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٠٣ د.
أشياء جميلة لتأملها | إيفان أوستروتشوفسكي | جمهورية سلوفاكيا، جمهورية التشيك، المجر | ٢٠٢٦ | ٨٨ د.
الخلاص | أمين ألبير | تركيا، فرنسا، هولندا، اليونان، السويد، السعودية | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د.
خروف في الصندوق | هيروكازو كوريدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ١٢٦ د.
أخت أخ غطاء بالوعة | ميلتشو مانتشيفسكي | مقدونيا الشمالية، بلغاريا، صربيا، ألبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١١٥ دز.
سومسوم: ليلة النجوم | محمد صالح هارون | فرنسا، تشاد | ٢٠٢٦ | ١٠١ د.
المحبوب | رودريجو سوروجويان | إسبانيا، فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٣٥ د.
يوميات خادمة | رادو جود | فرنسا، رومانيا | ٢٠٢٦ | ٩٤ د.
المغامرة الموعودة | فاليسكا جريسيباخ | ألمانيا | ٢٠٢٦ | ١٦٢ د.
وحيد في المدينة | تيتزا كوفي، راينر فريميل | النمسا | ٢٠٢٦ | ٨٦ د.