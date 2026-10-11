المينوتور والبؤساء ويوميات خادمة أفلام في القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برنامج أفلام القسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ47، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 17 فيلمًا حتى الآن، هي:

برونيلو: الرؤية النبيلة | جوزيبي تورناتوري | إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د.

الأميرة في جلد الحمار | كريستوبال ليون، خواكين كوسينا | تشيلي، فرنسا، أوروغواي، هولندا، ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٩٠ د.

وحش رقيق | ماري كرويتزر | النمسا، ألمانيا، فرنسا، السويد | ٢٠٢٦ | ١١٤ د.

أنا أؤدي روكي | بيتر فاريلي | الولايات المتحدة | ٢٠٢٦ | ١٢٨ د.

البؤساء | فريد كافاييه | فرنسا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٨٠ د.

نظرة للوراء | هيروكازو كوريدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ١٠٠ د.

المينوتور | أندري زفياجنسيف | فرنسا، المملكة المتحدة، لاتفيا | ٢٠٢٦ | ١٣٥ د.

نينا روزا | جينيفيف دولود-دي سيل | كندا، إيطاليا، بلغاريا، بلجيكا | ٢٠٢٦ | ١٠٣ د.

أشياء جميلة لتأملها | إيفان أوستروتشوفسكي | جمهورية سلوفاكيا، جمهورية التشيك، المجر | ٢٠٢٦ | ٨٨ د.

الخلاص | أمين ألبير | تركيا، فرنسا، هولندا، اليونان، السويد، السعودية | ٢٠٢٦ | ١٢٠ د.

خروف في الصندوق | هيروكازو كوريدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ١٢٦ د.

أخت أخ غطاء بالوعة | ميلتشو مانتشيفسكي | مقدونيا الشمالية، بلغاريا، صربيا، ألبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا | ٢٠٢٦ | ١١٥ دز.

سومسوم: ليلة النجوم | محمد صالح هارون | فرنسا، تشاد | ٢٠٢٦ | ١٠١ د.

المحبوب | رودريجو سوروجويان | إسبانيا، فرنسا | ٢٠٢٦ | ١٣٥ د.

يوميات خادمة | رادو جود | فرنسا، رومانيا | ٢٠٢٦ | ٩٤ د.

المغامرة الموعودة | فاليسكا جريسيباخ | ألمانيا | ٢٠٢٦ | ١٦٢ د.

وحيد في المدينة | تيتزا كوفي، راينر فريميل | النمسا | ٢٠٢٦ | ٨٦ د.