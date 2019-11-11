رئيس وزراء بولندا ينتقد خدمة «نتفليكس» بعد بث مواد وثائقية تحتوي «معلومات غير صحيحة» بشأن الهولوكست

بعث رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي اليوم الاثنين بخطاب رسمي إلى خدمة نتفلكس لبث المواد الاعلامية عبر الانترنت، للمطالبة بتصحيح الحقائق التي وردت بشأن المحرقة النازية لليهود (الهولوكست) في سلسلة حلقات وثائقية بثتها الخدمة وتحمل اسم "الشيطان في المنزل المجاور".

ونشر مورافسكي نص الخطاب على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قائلا: "ربما يكون هذا الخطأ ليس له أهمية بالنسبة لصناع هذا العمل، ولكنه مدمر للغاية بالنسبة لبولندا".

وقال مورافيسكي إن سلسلة الحلقات الوثائقية "الشيطان في المنزل المجاور" التي تتناول محاكمة جون ديمجانجوك الذي يشتبه أنه كان مجرم حرب نازي، تتضمن خريطة تشير بشكل غير صحيح إلى مواقع العديد من معسكرات التعذيب النازية داخل الحدود الحالية لبولندا.

وأضاف أن هذه الخريطة تخدع المشاهدين للاعتقاد أن بولندا مسؤولة عن إقامة هذه المعسكرات وصيانتها، وكذلك عن ارتكاب الجرائم داخلها.

وقال مورافيسكي: "نظرا لأن بلادي لم تكن موجودة في ذلك الوقت كدولة مستقلة، ولأن ملايين البولنديين قتلوا في تلك المواقع، فإن هذه المادة /الشيطان في المنزل المجاور/ لا تقل عن إعادة كتابة التاريخ".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم نتفلكس قوله إن " الشركة تدرك المخاوف بشأن البرنامج، وتبحث هذه المسألة حاليا بشكل عاجل".