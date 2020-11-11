بيراميدز: تعاقدنا مع محمود وادي بالتقسيط

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن أن محمود وادي انضم للنادي لمدة ٤ سنوات مقبلة، مشددا على أنه إضافة قوية والنادي سعيد بوجوده.

وأضاف بأن قيمة التعاقد مع وادي مرضية تمامًا ومناسبة والمصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط مشددا على أن المفاوضات كانت سهلة للغاية واللاعب وقع على العقود وفضل عرض بيراميدز على عدة عروض.

وأشار إلى أن وادي كان يمتلك عدة عروض من الخليج من الدوري المصري واختار بيراميدز في النهاية وقرر التعاقد معه والنادي سعيد بوجوده معه ويتمنى أن يكون إضافة هائلة.

شدد على أن وادي من ضمن سلسلة الصفقات والتعاقدات الجديدة التي تعاقد معها لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة.