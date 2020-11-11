الكاظمي يدعو إلى مواصلة العمليات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القوات الأمنية إلى مواصلة القيام بعمليات أمنية استباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية.

وقال الكاظمي خلال إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن التحديات التي تواجهها البلاد ومنها التحدي الأمني، تتطلب من "القوات الأمنية كافة مواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية".

وأضاف "أن حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية وفي الوقت نفسه ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد".

وقدم نائب قائد العمليات المشتركة تقريرا مفصلا عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه ، فضلا عن العمليات التي انطلقت أمس الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها.