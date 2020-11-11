 فاوتشي يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية في الولايات المتحدة بسبب كورونا - بوابة الشروق
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فاوتشي يحذر من تفاقم الأوضاع الصحية في الولايات المتحدة بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 7:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 7:06 ص

 حذر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الثلاثاء، من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن "تزداد سوءا" إذا لم تلتزم البلاد بإرشادات الصحة العامة.

وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن البلاد بحاجة إلى "مضاعفة" إجراءات الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي "وإلا سيزداد الأمر سوءا".

وتأتي تعليقات فاوتشي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تزايدا مستمرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ متوسط عدد الإصابات اليومية أكثر من 100 ألف حالة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للبلاد.

وتجاوزت الولايات المتحدة 10 ملايين حالة إصابة بكورونا يوم الاثنين الماضي.

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