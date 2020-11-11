الشرطة الأسترالية تقود تحقيقا كشف عن شبكة إلكترونية لاستغلال الأطفال

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قادت الشرطة الأسترالية تحقيقا واسع النطاق للكشف عن شبكة إلكترونية لاستغلال الأطفال، مما أدى إلى إلقاء القبض على 17 شخصا في أنحاء أستراليا والولايات المتحدة بناء على أكثر من 800 تهمة.

وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الأربعاء أنه من بين الضحايا الأستراليين الـ 46 الذين تم التعرف عليهم ، كان هناك 16 من مركز لرعاية الأطفال.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 16 شهرا و15 عاما، وكان العمر المتوسط ثمانية أعوام.

وتم توجيه 828 اتهاما بشكل إجمالي منها 577 تتعلق بثمانية رجال في ولاية نيو ساوث ويلز.

وتشمل الجرائم المزعومة إنتاج أو مشاركة مواد تتعلق باستغلال الأطفال على شبكة عبر الإنترنت من أشخاص أستراليين وفي خارج البلاد.

وذكرت الشرطة أن هذه "الشبكة المفترسة تنشر نشاطها الشنيع حول العالم".

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص بالفعل في الولايات المتحدة.

وتم القبض على أول شخص في شباط/فبراير وأحدث من تم القبض عليه كان الأسبوع الماضي.