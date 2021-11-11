المرشح الأوفر حظا لخلافة ميركل يعلن إجراء مباحثات بشأن كورونا الأسبوع القادم

أعلن المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المستشار في ألمانيا، أولاف شولتس، أنه من المقرر إجراء مشاورات بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأسبوع القادم بشأن وضع تفشي فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وصرح شولتس، الذي يتولى حاليا منصب نائب المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ووزير المالية في حكومتها، بذلك اليوم الخميس في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وأضاف أنه سيكون هناك نقاش تقليدي تماما بين الحكومة الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات، وقال: "هذا هو ما نحتاجه حاليا".

وكان شولتس قد صرح اليوم أيضا في البرلمان بأنه يعتزم إعداد ألمانيا بإجراءات كافية لمواجهة فصل الشتاء في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال: "يتعين علينا جعل بلدنا قادرة على مواجهة فصل الشتاء بشكل ما".

وتابع: "الفيروس لا يزال بيننا ويهدد صحة المواطنات والمواطنين"، لذلك شدد على ضرورة أن يتسنى مواصلة تطبيق بعض الأشياء مثل إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) وإتباع قواعد الرعاية الصحية.

ودعا شولتس لـ"حملات مشتركة كبيرة" من أجل زيادة معدل التطعيم، وناشد الأشخاص في ألمانيا قائلا: "تلقوا التطعيم! إنه مهم لأجل صحتكم ومهم لأجل بلدنا".

وأكد أيضا أنه لابد من فعل كل شيء "كي يحصل ملايين المواطنات والمواطنين على جرعة تعزيزية من اللقاح- إنها مهمة الأسابيع والأشهر القادمة"، كما شدد على ضرورة أن تسرى القاعدة المعروفة باسم "جي3" في أماكن العمل والتي تنص على إتاحة إمكانية الدخول فقط بالنسبة للمطعمين والمتعافين والخاضعين لاختبار الكشف عن الفيروس، وقال: "إنه إجراء ضروري".