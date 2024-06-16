الحوثيون: تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

أعلنت جماعة الحوثيين، تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضحت جماعة الحوثي، في بيان لها، اليوم الأحد، أن العملية الأولى في البحر الأحمر، استهدفت المدمرة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن العملية الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ ( CAPTAIN PARIS) بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وذلكَ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.

وتابعت: "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً ثالثةً استهدفتْ سفينةَ Happy Condor في البحرِ العربيّ،ِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة،والاستهدافُ جاءَ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".