صائد النازيين كلارسفيلد يثير ضجة بتعليقاته عن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان

أثار سيرج كلارسفيلد، المحامي الذي اكتسب شهرة لكونه من صائدي النازيين وأحد نشطاء إحياء ذكرى المحرقة النازية، ضجة في فرنسا بتعليقاته بخصوص حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان.

وقال كلارسفيلد، في مقابلة مع قناة إل سي أي الإخبارية الفرنسية، أمس السبت، في معرض حديثه عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، إنه لن يصوت لصالح حزب فرنسا الأبية اليساري، ولكنه سيصوت لصالح حزب التجمع الوطني في حالة حدوث جولة إعادة.

وأوضح كلارسفيلد البالغ من العمر 88 عاما أن حزب التجمع الوطني تغير وأصبح الآن يقف إلى جانب اليهود.

وأضاف كلارسفيلد أن حزب التجمع الوطني يدعم اليهود ودولة إسرائيل، مؤكدا أنه بهذا الخصوص سيصوت لصالح حزب مؤيد لليهود.

لكنه قال، في الوقت نفسه، إنه سيصوت كالمعتاد لحزب ينتمي لتيار الوسط في الانتخابات المقبلة في دائرته الانتخابية.

واتهم حزب فرنسا الأبية، الذي يتبنى حاليا مسارا مؤيدا للفلسطينيين على خلفية الحرب في غزة، كلارسفيلد بأنه "معادي لليهود بشكل مؤكد."

وتتهم أحزاب أخرى، مثل الاشتراكيين، حاليا حزب فرنسا الأبية اليساري بمعاداة السامية.

وكان موقف حزب فرنسا الأبية من حرب غزة سببا في انهيار تحالف يساري في الجمعية الوطنية "مجلس النواب في البرلمان الفرنسي"، غير أن الأحزاب اليسارية تريد الآن خوض الانتخابات مع تحالف يساري من جديد.