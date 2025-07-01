إسرائيل تفرج عن 14 أسيرا من غزة بعد شهور بسجونها

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أفرجت إسرائيل، الثلاثاء، عن 14 أسيرا فلسطينيا من غزة اعتقلتهم لمدة شهور خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لمراسل الأناضول إن "جيش الاحتلال أفرج عن 14 من أسرى قطاع غزة عبر بوابة كيسوفيم جنوب شرق المحافظة الوسطى".

وأضافت أنه "جرى نقلهم بواسطة حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح (وسط)".

وأوضحت أن "الأسرى المحررين يخضعون لفحص طبي في المستشفى، ولم تعلن نتائجه حتى الساعة".

وأظهرت الفحوصات بحق الأسرى المفرج عنهم سابقا على دفعات وجود آثار تعذيب، فضلا عن تداعيات التجويع والإهمال الطبي.

وعادة ما تنقل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى المفرج عنهم من جانب إسرائيل إلى مستشفيات لإجراء فحوص طبية لازمة، فضلا عن تزويدهم ببعض الملابس ومستلزمات النظافة الشخصية.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الأسرى المُفرج عنهم قضوا شهورا في المعتقلات الإسرائيلية، وعانوا من تعذيب وتجويع وإهمال الطبي متعمد.

ومن حين إلى آخر تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

وفي 17 أبريل الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) إن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة، وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.