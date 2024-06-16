قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سمع من الإعلام عن الهدنة المؤقتة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا رفضه لها.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، وفق القناة 12 الاسرائيلية الخاصة.

وصباح الأحد، ادعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، أنه "اعتبارا من أمس (السبت) ويوميا بين الساعات الثامنة صباحا (6: 00 ت.ج) والسابعة مساء (16: 00 ت.ج)، سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من (كرم أبو سالم) إلى شارع صلاح الدين وشماله".

ويربط شارع صلاح الدين جنوب قطاع غزة بشماله، ويمتد بطول 45 كيلومترا من مدينة رفح جنوبا إلى معبر (بيت حانون) شمال القطاع على طول الساحل الغربي.

وادعى نتنياهو، أن "القيادة السياسية في إسرائيل لم يتم إعلامها مسبقا بالبيان الذي نشره المتحدث باسم جيشه (أفيخاي أدرعي)، ولم يتم تنسيق هذا (البيان) معي، وهذا لن يحدث أبدا".

وأضاف: "هناك تحقيق في كيفية خروج مثل هذا البيان دون التنسيق مع المستوى السياسي".

ومعربا عن رفضه البيان، قال نتنياهو: "فيما يتعلق بالخبر الذي سمعته في وسائل الإعلام هذا الصباح لأول مرة، قلت إنه غير مقبول بالنسبة لي ولم يتم التنسيق بشأنه معي".

وأضاف: "لكن هناك فترات هدنة قصيرة على محاور قصيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وفق زعمه، "لكن ليس بالشكل الذي أعلنه المتحدث باسم الجيش".

وتعقيبا على بيان أدرعي، قال جيش الاحتلال في بيان على حسابه بمنصة إكس: "لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة، والقتال مستمر في رفح".

وأضاف: "كما لم يطرأ أي تغيير على إدخال البضائع إلى قطاع غزة، وسيكون المحور الذي يحمل البضائع مفتوحا نهارا بالتنسيق مع المنظمات الدولية لنقل المساعدات الإنسانية فقط".

والجمعة، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، عن مسئولين أمنيين لم تسمهم، إنهم يقدرون أن "عملية رفح ستنتهي خلال أسبوعين أو بضعة أسابيع في أسوأ الأحوال".

ومنذ 6 مايو الماضي، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح .