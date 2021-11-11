عمرو يوسف ينتهي من تصوير مسلسل وعد الشيطان

أعلن الفنان عمرو يوسف انتهاءه من تصوير مسلسله الجديد "وعد الشيطان" عبر حسابه على إنستجرام، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "طايع" في عام 2018.

ويجسد عمرو يوسف خلال أحداث المسلسل، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، شخصية "إبراهيم" رجل أعمال يمتلك عدة شركات، يبرم اتفاقا مع الشيطان على عدم التعرض له بأي أذى طوال حياته، وأن يؤجلها لما بعد وفاته، ولكن الأخير يخلف وعده ويقوم بإيذائه؛ ليقوم إبراهيم بمحاولة التخلص منه وقتله.

ويشارك في بطولة "وعد الشيطان"، بجانب عمرو يوسف كل من: فتحي عبد الوهاب، وعائشة بن أحمد، وأحمد الرافعي، ومحمد إبراهيم يسرى، ومراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج.