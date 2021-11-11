 البرلمان التشيكي يختار رئيسة جديدة له - بوابة الشروق
الخميس 11 نوفمبر 2021 8:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

البرلمان التشيكي يختار رئيسة جديدة له

د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:42 ص

انتخب البرلمان الجديد في جمهورية التشيك، ماركتا بيكاروفا أداموفا /37 عاما/ رئيسة لمجلس النواب.

وحصلت زعيمة حزب "توب 09" المحافظ على 102 صوت من بين 122 صوتا في اقتراع سري مساء أمس الأربعاء.

يذكر أن بيكاروفا أداموفا هي ثاني امرأة بعد ميروسلافا نيمكوفا تشغل هذا المنصب الذى يعد أحد أعلى المناصب في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتمتع ائتلاف يضم خمسة أحزاب ليبرالية ومحافظة بأغلبية 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب في براغ منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل تشرين أول/أكتوبر.

ومن المقرر أن يصبح بيتر فيالا زعيم الحزب المدني الديمقراطي رئيس الوزراء الجديد.

وتخلف بيكاروفا أداموفا، راديك فوندراشيك من حزب "آنو" الشعبوي الذي يتزعمه الملياردير ورئيس الحكومة المنتهية ولايته أندريه بابيس.

وأعلنت بيكاروفا أداموفا عزمها على تعزيز ثقة المواطنين في البرلمان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك