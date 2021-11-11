تنظيم دورة تدريبية حول مكافحة الحشائش بالمركزي للبحوث

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشاش، دورة تدريبية تحت عنوان "الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش"، في الفترة من ١٤ لـ١٨ نوفمبر الجاري، بمقر المعمل المركزي لبحوث الحشائش بالجيزة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مدير المعمل عبدة عبيد، إن هذه الدورة تهدف إلى تدريب ٣٠ شخصًا من الهئية البحثية بمركز البحوث الزراعية، وسيحاضر فيها نخبة من الأساتذة بالمعمل.

وأوضح وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب عادل عمران، إن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وتهدف إلى توصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش للباحثين، مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

وأضاف عمران أن الدورة تتناول عدة موضوعات أهمها الحشائش وخسائرها علي الإنتاج الزراعي في مصر والعالم، وتأثير الظروف المناخية على انتشار الحشائش الخطيرة في مصر والعالم.