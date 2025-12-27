الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري اليد للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق سبورتنج، بنتيجة 29-24، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.

وأشاد محمد عادل، المدير الفني لسيدات يد الأهلي، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك بنتيجة 35-31، ضمن منافسات البطولة.