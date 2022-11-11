وزير البترول: مواجهة آثار التغير المناخي تحتاج إلى تكاتف جميع الشركات والحكومات

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مواجهة آثار التغير المناخي تحتاج تكاتف الجميع الشركات والحكومات والصناعات فكافة القطاعات مسئولة عن تنفيذ التعهدات الخاصة بحماية البيئة، والتوجه إلى إيجاد الحلول بدلاً من إلقاء اللوم كما قال السيد جون كيرى بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

وأضاف الملا، خلال الجلسة النقاشية الأولى فى افتتاح يوم إزالة الكربون بقمة المناخ COP27، أنه لابد وأن نضع فى الاعتبار ضمان أمن إمدادات الطاقة حتى إتمام مرحلة التحول الطاقى مراعين تنوع احتياجات ومتطلبات الشعوب فالعالم لازال يحتاج الطاقة مع الالتزام بخفض الانبعاثات وهو ما تتجه إليه صناعة البترول والغاز حالياً.

ولفت إلى أن مصر لديها خارطة طريق تنفذها بالتوازي مع استضافتها قمة المناخ COP 27 تتضمن العمل على زيادة وتيرة الإسراع بتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى مواقع العمل والإنتاج، وتنفذها الوزارة كذلك فى كافة مجالات صناعة البترول.

وأكدت أمانى أبوزيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقىاماني ابو زيد على أن الطاقة لأفريقيا هى حياتنا اليومية، هى الطعام الناقص، البحيرة التى اختفت، الشخص المتوفى، وعلى الرغم من حجم أفريقيا إلا أنها أقل قارة فى الانبعاثات الضارة فى العالم ووفقاً لجون كيرى فإنه حسب تقارير وكالة الطاقة العالمية لعام 2022 الذى أطلق فى يونيه الماضى، إذا قامت أفريقيا باستخدام كل مواردها الغازية فان الانبعاثات منها ستزيد من 3% إلى 4% فقط، لأن هناك 6 مليون شخص لا يحصلون على الطاقة ومليون آخرون لا يحصلون على طهى نظيف فعلياً، وعلينا مضاعفة جهودنا أربعة أضعاف لضمان حصولهم على طاقة نظيفة بسعر معقول وأفريقيا ستواصل استغلال كافة مواردها.