إنفانتينو: الأهلي يمثل لجماهيره الحياة

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن خوض الأهلي مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون فخرا كبيرا للفريقين، مشيرا إلى أن شعبية الأهلي كبيرة لكونه الأكثر تتويجا بالألقاب في قارة أفريقيا.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء على هامش معسكر الفريق في ميامي "أعتقد أنه لفخر كبير بكل تأكيد لفريق مثل الأهلي أن يلعب افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية".

وأضاف "الجميع يعرف أن الأهلي نادٍ تاريخي، فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ أفريقيا، ولديه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم، وأتوقع حضور عدد كبير منهم إلى الولايات المتحدة".

وتابع رئيس فيفا "المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم هي حدث سيدخل تاريخ كرة القدم، وتواجد الأهلي في هذه البطولة وخوضه مواجهة الافتتاح سيدخلانه تاريخ البطولة بكل تأكيد".

قال أيضا "أنا سعيد لكل أصدقائي في مصر وكل أصدقائي في الأهلي، وأنا أتطلع لهذه المباراة، وأعلم أن جماهير الأهلي لديها الشغف والحماس لدعم فريقها في هذا الحدث العالمي".

وأشار "لقد زرت النادي الأهلي من قبل وأعرف شغف جماهيره بكرة القدم، وأعلم أن الأهلي يمثل لجماهيره (الحياة)، وجمهور النادي هم من أسباب كتابة تاريخه وهم يساهمون دائما في صنع مستقبله، إنه أمر خاص ومميز للغاية وهو ما يجعل حتى المحايدين يشجعون الأهلي حين يروا المشجعين".

ووجه إنفانتينو رسالة لجمهور الأهلي، قائلا "تعالوا إلى هنا، شجعوا فريقكم، واستمتعوا بكأس العالم للأندية، هذا الحدث العالمي الذي يُلعب للمرة الأولى".

ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي، في الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.