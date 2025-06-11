يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة

قال الفنان يحيى الفخراني، إن اختياره شخصية العام الثقافية لسنة 2025 من قِبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) مثل تكريمًا يطمئنه بأنه لا يزال على الساحة.

وأضاف خلال مقابلة من قلب المسرح القومي مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، أن التمثيل يتميز بأن هناك محطات للتكريم والاحتفاء بمسيرته الفنية.

وأشار إلى أن الفنانين ليسوا في حاجة للجوائز بقدر ما يحتاجون للاطمئنان بأنهم لا يزالون على الساحة، معبرا عن سعادته البالغة بهذا التقدير من المنظمة والاحتفاء به من قِبل وزارة الثقافة.

وأشاد الفخراني، بوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ووصفه بأنه نشط للغاية، مؤكدا أن الظروف كانت تمنعه - أي تمنع الفخراني - من السفر للحصول على التكريم من المنظمة، لكن الوزير ساعده على إتمام السفر الذي أسعده للغاية.

كما عبر عن سعادته بالتكريم الذي تعتزم الجامعة البريطانية تقديمه له في شهر أكتوبر المقبل وذلك في مهرجان الطلبة الذي سُمي باسمه، قائلًا إن يشعر بسعادة كبيرة بهذا التكريم الشبابي.

وشدد الفخراني على ضرورة تحلي الفنان بالصدق فيما يقدمه من عمل فني، وأن يحب ما يُقدمه أيضًا، في حين يترك التقييم ورد الفعل لطبيعة الزمن في حد ذاته، من دون أن يشغل بالًا بالتريند.