تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من صفقة التعاقد مع فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد، فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق أن نادي ليفربول وافق شفهيًا على صفقةٍ من حيث المبدأ مع إدارة باير ليفركوزن، تنص على انتقال فلوريان فيرتز إلى الريدز، بقيمة تصل إلى 150 مليون يورو شاملةً الإضافات.

وأوضح رومانو أن لاعب خط الوسط الألماني، فيرتز قد اتفق قبل أسبوعين مع إدارة ليفربول على بنود الاتفاق الشخصي، مُشيرًا إلى أن صفقة الانتقال أصبحت وشيكة، وأن اللاعب جاهزٌ للفحص الطبي وتوقيع العقد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه حال إتمام صفقة انتقال فلوريان فيرتز إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو، فسيصبح اللاعب هو أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري الألماني الممتاز، وأغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول، وأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.