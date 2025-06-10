طرح بوستر عرض الملك لير والافتتاح قريبا

طرح مدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي، بوستر العرض المسرحي الملك لير، بطولة النجم يحيى الفخراني وإخراج شادي سرور، ومن المقرر افتتاحه قبل 30 يونيو الجاري على المسرح القومي بالعتبة.

وكتب الشيوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بسم الله توكلنا على الله.. قريبا جدا الملك لير".

وفي تصريحات سابقة لـ«الشروق» قال مخرج العرض شادي سرور، إن المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض سيُقام خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم الإعلان عن موعد افتتاح العرض المسرحي «الملك لير»، المقرر أن يكون قبل 30 يونيو الجاري، وذلك للالتزام بالسنة المالية الحالية.

وأوضح أن الهدف ليس المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث سيخضع العرض لضوابط المهرجان ولجنة اختيار العروض باسم البيت الفني للمسرح.

وأضاف سرور، أن مدة العرض تبلغ 3 ساعات إلا ربع تقريبًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تقليل مدة العرض لأن القصة يجب أن تُقدم كما كتبها شكسبير، مع إجراء بعض الإعدادات، لكن «الحدوتة» تظل كما هي.

وأكد أن الفنان يحيى الفخراني سيؤدي دور «الملك لير» وهو في سنه الحقيقي هذه المرة، خلافًا للمرة السابقة التي قدم فيها العرض وكان عمره حينها في الستين، موضحًا أن هذا يمنحه فرصة عيش الحالة النفسية للشخصية بكل معاناتها وإرهاقها ومتعتها، مستفيدًا من إتقانه للأحاسيس والمشاعر، ليجمع بين الأدوات الداخلية والخارجية للشخصية كما أرادها شكسبير.

وأشار سرور إلى أن موعد المؤتمر الصحفي سيحدده الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث سيُقام خلال احتفالية كبرى ينظمها المسرح القومي بالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز القومي للمسرح، لتكريم الفنان يحيى الفخراني بمناسبة اختياره «شخصية العام الثقافية» في العالم العربي.

وأضاف أن الاحتفالية تأتي تقديرًا لعطاء الفخراني المستمر وإسهاماته البارزة في إثراء الحركة المسرحية والثقافية في مصر.

وعن فريق عمل العرض، ذكر المخرج شادي سرور، أن البطولة يشارك فيها إلى جانب يحيى الفخراني: طارق الدسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، محمد العزايزي، أحمد عبد الله، طارق شرف، إيمان رجائي، وريم المصري.

أما باقي فريق العمل فهم: المكياج إسلام عباس، الأزياء علا علي، الديكور دكتور حمدي عطية، التأليف الموسيقي أحمد الناصر، الكيروجراف ضياء شفيق، والإضاءة محمود الحسيني (كاجو).