الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في قصر البحر في العاصمة أبوظبي.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا في مستهل اللقاء التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

وبحث الرئيس الإماراتي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف جوانب تعاونهما والعمل المشترك والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يعود بالخير على شعبي البلدين ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى رئيس الإمارات تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما أرسل الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الشيخ تميم معربا عن خالص تمنياته لقطر وشعبها بدوام النماء والرخاء.



وحضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي حيث كان في استقباله الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وعدد من المسؤولين.