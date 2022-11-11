الإسماعيلي يهدد عبد الرحمن مجدي بالتجميد

هددت إدارة النادي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتجميد وإبعاده عن المشاركة في المباريات حتى شهر يناير المقبل.

وقامت إدارة الإسماعيلي بعرض اللاعب عبد الرحمن مجدي للبيع في فترة الانتقالات الشتوية، بعد الشكوى التي تقدم بها للحصول على مستحقاته المتبقية، البالغ قدرها أكثر من مليون جنيه.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي أن صانع ألعاب الدراويش يرغب في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المتبقية، رغم تعديل عقده وتمديده لثلاث مواسم مقبلة، وترضيته ماديًا.

وكان مجدي قد فوجئ برفض مسئولى البنك صرف الشيك الذي حصل عليه من إدارة الإسماعيلي، لعدم كفاية الرصيد، وهو ما اضطر اللاعب لشكوى إدارة النادي، وإخطار بعض وسائل الإعلام بذلك.