الولايات المتحدة تعزز الدعم العسكري لأوكرانيا بـ 400 مليون دولار

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قررت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار فيما تحاول صد الغزو الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الحزمة الجديدة اليوم الخميس في واشنطن، لتصل التكلفة الإجمالية للدعم العسكري من الولايات المتحدة لكييف إلى 3ر19 مليار دولار منذ بداية ولاية الرئيس جو بايدن في مطلع 2021.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع (بنتاجون)، تم التعهد بتقديم معظم الأسلحة والمعدات، التي تصل قيمتها إلى 6ر18 مليار دولار، منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/ فبرايرالماضي.

وقالت سابرينا سينج، نائبة المتحدثة باسم البنتاجون، إن الحزمة الجديدة تشمل أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز أفينجر وصواريخ من طراز ستينجر، بالإضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي هوك.

وذكرت إن قدرة الدفاع الجوي أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى استمرار الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.