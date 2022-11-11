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تعادل فريق طرابزون سبور مع مضيفه أنقرة جوجو 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا تعادل ألانيا سبور مع أضنة ديمرسبور سلبيا.

وتقدم طرابزون سبور بهدف سجله إينيس بردهي في الدقيقة 70، وتعادل أنقرة جوجو بهدف سجله تولجا سيجرسي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وغاب محمود حسن تريزيجيه عن مباراة فريقه طرابزون سبور أمام أنقرة جوجو، وذلك بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعداداً لمواجهة بلجيكا الودية.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس كما رفع أنقرة جوجو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل ألانيا سبور مع أضنة ديمرسبور سلبيا. وشهدت المباراة طرد يونت بلهندة لاعب أضنة ديمرسبور في الدقيقة 44.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أضنة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.