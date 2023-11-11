 ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية - بوابة الشروق
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ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 1:46 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية من في ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مخدرات وسلاح" - بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

تم استهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج). وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية، طبنجة، 5 خزائن، طلقات النارية، 25 كيلو بانجو، كمية من مخدر الهيروين، 2000 قرص مخدر، 2 دراجة نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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