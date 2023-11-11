شكك المحلل السياسي الإسرائيلي ناحوم برنياع، اليوم، في إمكانية تحقيق نصر بقطاع غزة، مؤكداً أن حركة حماس الفلسطينية استعدت جيدا للمعركة، وأن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حرب طويلة الأمد "هو بديل تسويقي لانتصار لا وجود له".

وقال برنياع في مقال بالملحق الأسبوعي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "التقدم يتيح معالجة أكثر تكثيفاً للأنفاق ومقاتلي حماس الذين يحرسونها، لكنه يتضمن أيضا معارك صعبة معهم".

وأضاف: "لقد استعدت حماس لهذه المعركة، صحيح أنها خسرت العديد من محاربيها وقادتها، لكنها استمرت في القتال. ولا يزال العمود الفقري للقيادة العليا لحماس في غزة والذي يرأسه يحيى السنوار يعمل"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء

وتابع: "قد تكون الأيام القليلة المقبلة هي المرحلة النهائية والحاسمة في كلا الجهدين، المعركة ضد حماس والمحاولة الأمريكية القطرية للتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن".

ومضى قائلا: "بعد هذه الفترة، من المشكوك فيه أن تكون إسرائيل قادرة على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار، وخاصة إذا كانت صفقة الرهائن مطروحة على الطاولة"، وتسائل: "هل ستتمكن إسرائيل من استئناف المناورة البرية بعد توقف إطلاق النار؟"

وأضاف: "التجربة السابقة، سواء في غزة أو في لبنان، لا تعطي فرصة كبيرة لذلك. بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار... يتوقع العالم أجندة مختلفة، ويرغب جنود الاحتياط في العودة إلى عائلاتهم وعملهم".

ورأى برنياع أنه "ليس من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيتمكن من الوصول إلى السنوار وزملائه في الجولة الحالية. وحتى لو تم القضاء عليهم فإن حماس لن تختفي".