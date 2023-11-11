 أيسلندا تعلن حالة طوارئ بسبب مخاوف من ثوران بركاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أيسلندا تعلن حالة طوارئ بسبب مخاوف من ثوران بركاني

د ب أ
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 9:39 ص
أعلنت هيئة الحماية المدنية في أيسلندا حالة طوارئ، في أعقاب سلسلة من الزلازل، التي ربما تنذر بثوران بركاني وشيك.

وأضافت الهيئة مساء أمس الجمعة، أن النشاط الزلزالي، يتركز في جنوب غرب شبه جزيرة "ريكيانيس"، ويشير إلى أن ثورانا بركانيا يمكن أن يحدث في النظام  البركاني هناك في الساعات أو الأيام المقبلة.

وتابعت الهيئة بالقول إنه تم تسجيل "تغييرات كبيرة" في تكدس الصهارة (حمم بركانية ذائبة)، تحت الأرض، بالقرب من قرية "جريندافيك"، التي يقطنها حوالي أربعة آلاف شخص.

وفي ضوء ذلك، قررت الشرطة المحلية وهيئة الحماية المدنية إخلاء قرية "جريندافيك" وإعلان الطوارئ.

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