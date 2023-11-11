اختيار قطع جديدة لسيناريو عرض متحف أخناتون بالمنيا

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لمتابعة مشروع متحف أخناتون بالمنيا، وتمهيدًا لافتتاح المتحف في الفترة القادمة، وبناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتوجيهات مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.



اختار فريق عمل متحف أخناتون برئاسة الدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف، مجموعة جديدة ومتميزة من القطع الأثرية نتاج حفائر منطقة الغريفة بالمنيا لتثري سيناريو العرض المتحفي لمتحف أخناتون.



يأتي ذلك ضمن خطة المجلس الأعلى للآثار للانتهاء من كل التجهيزات الأثرية والتشطيبات الداخلية للمتحف تمهيدًا لافتتاحه.